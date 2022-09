Queen Elizabeth II. empfängt neue Premierministerin Liz Truss

Queen Elizabeth II. (96) hat Liz Truss (47) empfangen und zur neuen britischen Premierministerin ernannt. Ein Novum in der 70-jährigen Regentschaft der Königin: Erstmals fand die Ernennung nicht im Buckingham Palast in London statt. Stattdessen reiste die am Vortag zur Nachfolgerin von Boris Johnson (58) gewählte Politikerin nach Schottland. Dort befindet sich Schloss Balmoral, die Sommerresidenz der Queen.