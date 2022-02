Queen Elizabeth II. erneuert ihr königliches Gelübde

Queen Elizabeth II. (95) hat anlässlich ihre 70. Thronjubiläums am Sonntag (6.2.) das Versprechen erneuert, das sie den Menschen des Commonwealth an ihrem 21. Geburtstag in einer Rundfunkansprache gegeben hat. Die damalige Kronprinzessin sagte: «Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, ob es lang oder kurz ist, Ihrem Dienst widmen werde.»