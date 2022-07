Queen Elizabeth II. eröffnet überraschend neue Hospiz-Einrichtung

Erst Ende Juni hatten Herzogin Kate (40) und Prinz William (40) ein Kinderhospiz von East Anglia‹s Children›s Hospices (EACH) in Milton besucht. Die Organisation kümmert sich um Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Die Herzogin ist seit 2012 Schirmherrin und setzt sich für die Arbeit von EACH in den Regionen Cambridgeshire, Essex, Norfolk und Suffolk ein.