Queen Elizabeth II.: «Erschöpft und müde» nach Corona

Gesundheitliche Probleme seit Monaten

In den vergangenen Monaten musste die Queen aufgrund gesundheitlicher Probleme immer wieder kürzertreten. Zuletzt nahm sie zwar noch am wöchentlichen Termin mit dem Premierminister teil, aber nicht an anderen geplanten Videocalls. Dies soll laut Quellen der «Daily Mail» an ihrer Stimme liegen, die «krächzend» geklungen haben soll.