Queen Elizabeth II. kehrt wieder nach Windsor zurück

Elizabeth II. hatte demnach einige Tage in Wood Farm, einem Cottage auf dem Landsitz der Royals in Sandringham, verbracht. Der Ort soll ihr sehr am Herzen liegen. Auch ihr langjähriger Ehemann, Prinz Philip (1921-2021), hatte dort einen Grossteil seines Ruhestands verbracht, bevor er im April des vergangenen Jahres verstarb.