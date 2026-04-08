Queen Elizabeth II.: Letzter Wunsch für ihre Urenkel enthüllt

Abschied von ihrem Fellpony Emma

In seiner neuen Biografie «Elizabeth II» schildert Robert Hardman, dass die Königin im Sommer 2022 schwächer wurde und dass ihre letzten öffentlichen Auftritte in Windsor, bevor sie sich zur Erholung nach Balmoral begab, ein Gefühl der Endgültigkeit vermittelten. So habe die Monarchin ihr geliebtes Fellpony Emma und weitere Pferde «ein letztes Mal» besucht und vor ihrer Reise in den Norden einige Audienzen abgehalten. Er zitiert eine der Anwesenden mit den Worten: «‹Wir hatten am Ende noch ein privates Gespräch. Ich war etwas emotional, als ich ging, denn es fühlte sich einfach wie ein Abschied an. Sie hatte sehr klare Vorstellungen davon, wie die Dinge ihrer Meinung nach in Zukunft verlaufen würden. Wirklich sehr klar!›» Die Queen sei sich «ihrer medizinischen Prognose durchaus bewusst» gewesen, was sie dazu ermutigt habe, «verschiedene offene Fragen zu klären» und diverse Angelegenheiten zu regeln.