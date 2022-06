Queen Elizabeth II. nimmt an traditioneller Zeremonie teil

Queen Elizabeth II. (96) hat sich am Montag im schottischen Edinburgh erstmals seit ihrem Platinjubiläum wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Erst am Montagmorgen wurde kurzfristig bestätigt, dass die Queen bei der Ceremony of the Keys dabei sein wird. Aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität werden ihre offiziellen Termine seit einiger Zeit erst wenige Stunden vorher bekannt gegeben. Bei der offiziellen Eröffnungszeremonie der sogenannten Holyrood-Woche nahm sie laut übereinstimmenden britischen Medienberichten gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn Prinz Edward (58) und dessen Gattin Gräfin Sophie (57) teil.