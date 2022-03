Queen Elizabeth II. nimmt nicht an Gottesdienst teil

Prinz Charles wird die Königin vertreten

Die Queen habe ihren ältesten Sohn, Prinz Charles (73), gebeten, sie am Montag in der Westminster Abbey in London zu vertreten. Es ist nicht bekannt, warum Elizabeth II. den Termin nicht wahrnehmen wird. Der Buckingham-Palast betont aber: «Die Königin wird in der kommenden Woche andere geplante Verpflichtungen wahrnehmen, darunter auch persönliche Audienzen.»