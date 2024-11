Queen Elizabeth II.: Posthumer Auftritt im dritten «Paddington»-Film

Ab Ende Januar in Deutschland zu sehen

Der dritte Filmteil, der in Grossbritannien am 8. November 2024 und in Deutschland am 30. Januar 2025 in die Kinos kommt, folgt dem berühmten Bären auf seiner Reise, um Tante Lucy in seinem Geburtsland zu besuchen. Unter der Regie von Dougal Wilson kehrt Hugh Bonneville (60) als Mr. Brown zurück und Imelda Staunton (68) wird erneut Tante Lucy spielen. Auch sie spielte übrigens die Queen in «The Crown».