Queen Elizabeth II. präsentiert sich fröhlich mit Gehstock

Dieses königliche Lächeln ist ansteckend: Queen Elizabeth II. (95) hat sich bestens gelaunt und offensichtlich auch gut erholt auf Schloss Windsor gezeigt. Nach ihrer Corona-Infektion und zahlreichen Terminabsagen empfing sie zum ersten Mal wieder eine grössere Anzahl an Gästen auf ihrem Anwesen. Strahlend nahm die Monarchin die Gäste in Empfang und zeigte sich dabei fröhlich und interessiert in den einzelnen Gesprächen, wie mehrere Bilder zeigen. Immer in ihrer Hand: ein edler Gehstock, auf den sie sich in einigen Momenten stützte.