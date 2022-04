Queen Elizabeth II.: Prinz Charles vertritt sie am Gründonnerstag

Queen Elizabeth II. (95) hat erneut einen Termin abgesagt. Wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte, werden ihr Sohn Prinz Charles (73) und seine Ehefrau Herzogin Camilla (74) die Monarchin kommende Woche vertreten. Am Gründonnerstag (14. April) nehmen die beiden demnach an einer Messe in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor teil.