Queen Elizabeth II.: Riesige Goldmünze zum Platinjubiläum der Königin

Clare Maclennan, Bereichsleiterin bei «Royal Mint», sagte über die Münze, sie sei «ein einzigartiges Kunstwerk, das als Vermächtnis dieses Anlasses für kommende Generationen Bestand haben wird». Der Sammler, der die Münze in Auftrag gegeben hat und der schon in einige Queen-Sammelmünzen investiert hat, ergänzt dies mit den Worten: «Die neueste und grossartigste in meiner Sammlung ist die Platinjubiläums-Münze, die von John Bergdahl entworfen und in 15 Kilogramm massivem Gold zum Leben erweckt wurde.»