Queen Elizabeth II. sagt traditionelle Gartenpartys ab

Sie besuchte ausgewählte Veranstaltungen

Die Königin nahm im März an einem Gottesdienst zum Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann, Prinz Philip (1921-2021), in der Westminster Abbey teil. Im Februar feierte sie ihr Platinjubiläum, überwand Corona, nachdem sie im selben Monat positiv getestet worden war, und feierte ihren 96. Geburtstag am 21. April privat in Sandringham. Im Oktober vergangenen Jahres verbrachte sie eine Nacht im Krankenhaus und durfte in den folgenden drei Monaten auf ärztliche Anweisung hin nur leichte Arbeiten verrichten und verpasste eine Reihe von Veranstaltungen.