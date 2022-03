Queen Elizabeth II. soll es schon «viel besser» gehen

Charles habe zudem erklärt, dass die Queen nicht schwer erkrankt sei und es ihr gut gehe. Dies erzählt ein Bürger, der Charles und Herzogin Camilla (74) in der Stadt begrüsst hatte, dem Magazin «Town & Country». Am 20. Februar hatte der Palast bestätigt, dass die Queen an Covid-19 erkrankt sei. Damals hiess es bereits, dass sie nur unter «leichten, erkältungsähnlichen Symptomen» leide. Charles und Camilla hatten sich kürzlich ebenfalls angesteckt.