Queen Elizabeth II. verleiht Gesundheitssystem das Georgs-Kreuz

Ein unvergesslicher Tag für May Parsons

Unter den anwesenden Vertreterinnen befand sich auch May Parsons. Die Krankenschwester hatte im Dezember 2020 einer damals 90-jährigen Britin weltweit die erste Corona-Impfung ausserhalb der vorangegangenen Studien verabreicht. In einer Mitteilung des NHS erklärt Parsons, dass es für sie eine Ehre gewesen sei, die unzähligen Mitarbeiter des National Health Service zu repräsentieren. Damals die erste Impfung verabreichen zu dürfen, sei «ein massgeblicher Moment gewesen, der mich so stolz auf alles, was wir als medizinisches Fachpersonal tun, gemacht hat». Auch das Treffen mit der Königin sei eine Erfahrung, die man nur einmal im Leben mache. Diesen Tag werde sie niemals vergessen.