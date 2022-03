Queen Elizabeth II.: Vier ihrer Bewacher kämpfen jetzt in der Ukraine

Offiziellen britischen Soldaten ist es verboten, in die Ukraine zu reisen, um an Kampfhandlungen teilzunehmen. Das bestätigte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums. «Personal, das in die Ukraine reist, muss mit disziplinarischen und administrativen Konsequenzen rechnen», sagte er. Für «völlig verantwortungslos» hält Ex-Armeechef General Lord Dannatt (71) den 19-jährigen Soldaten: «Wir können uns die Kriege, in die wir gehen, nicht aussuchen. Wenn man der Armee beitritt, geht man in die Kriege, in die man geschickt wird.»