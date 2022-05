Queen Elizabeth II. will an Parlamentseröffnung teilnehmen

Queen Elizabeth II. (96) möchte bei der anstehenden Parlamentseröffnung am kommenden Dienstag öffentlich auftreten. Das bestätigte ein Sprecher des Buckingham Palastes der britischen Zeitung «Evening Standard». Zuvor machten sich Gerüchte breit, dass die Queen aufgrund ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes nicht vor Ort sein werde. Ganz sicher scheint ihr Erscheinen jedoch noch nicht. In dem Statement heisst es weiter, dass die endgültige Entscheidung am Veranstaltungstag kurzfristig getroffen werde.