Queen Elizabeth II. will eigenes Pub eröffnen

Queen Elizabeth II. (96) will angeblich unter die Bierzapfer gehen. Laut Berichten des britischen Blatts «Daily Mail» plant die Königin, ihr erstes Pub zu eröffnen. Das Gasthaus soll auf dem Grund und Boden von Sandringham entstehen, dem Besitz der Königin in Norfolk. Der dortige Social Club, der vor zwei Jahren geschlossen wurde, soll dafür in ein Pub umgebaut werden.