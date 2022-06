Queen Elizabeth II. zeigt sich gut gelaunt bei Parade in Schottland

Im Garten des Holyrood-Palastes, der offiziellen Residenz der Königin in Edinburgh, wohnten die beiden der sogenannten «Reddendo»-Parade bei. Mehr als 320 Mitglieder der Royal Company of Archers, der zeremoniellen Leibwache der Königin in Schottland, präsentierten sich den Royals. Laut eines Berichts der BBC sah die Königin von einem Stuhl aus dabei zu, wie Charles Teilnehmer der Parade begrüsste. Auch zahlreiche Gäste durften das Spektakel demnach vor Ort verfolgen.