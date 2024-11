Queen Elizabeth soll Friedensnobelpreis-Nominierung abgelehnt haben

Friedensmission im Commonwealth

In den Jahren vor dem Tod von Queen Elizabeth gab es immer wieder Berichte über eine anstehende Nominierung. 2018 erklärte der damalige Labour–Abgeordnete Frank Field (1942–2024) gegenüber «The Guardian», warum er als «einer von vielen Ministern» die Königin als rechtmässige Preisträgerin empfinde. «Wenn die entschlossene Diplomatie, mit der die Königin das Commonwealth – das ein Modell dafür ist, wie eine Vielzahl von Nationen auf der ganzen Welt sich selbst kontrollieren kann – über 60 Jahre hinweg am Leben erhalten und am Laufen gehalten hat, sie nicht für einen Nobelpreis qualifiziert, ist es schwer vorstellbar, was irgendjemand noch tun kann», so der Politiker damals. Historiker Ashley Jackson (53) betonte gegenüber dem Blatt, dass die Queen dem Commonwealth «mit ihrer sanften Macht» geholfen habe, eine vielfältige Gesellschaft «unabhängiger Nationalstaaten zu werden».