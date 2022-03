Queen Mum: Die Kultsprüche der britischen Legende

Am 30. März 2002 verstarb die Queen Mum - nur wenige Wochen nach dem Tod ihrer zweitgeborenen Tochter, Prinzessin Margaret (1930-2002) - in der Royal Lodge nahe Schloss Windsor. Die offizielle Trauerfeier fand am 9. April 2002 in Westminster Abbey statt. Ihre letzte Ruhestätte fand Queen Mum in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor, wo sie an der Seite ihres Ehemanns beigesetzt wurde.