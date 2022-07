Adam Lambert fühlte sich in Berlin «sehr befreit»

Einer der ersten professionellen Jobs, die der US-Amerikaner hatte, war eine Rolle im Musical «Hair». Zwar stammte der Cast aus den USA, doch «alle Shows fanden in Deutschland statt». So kam es, dass Lambert einige Monate in Berlin verbrachte. «Aber auch einige Zeit in München und Hamburg», erklärt der Musiker vor dem Queen-Konzert, das am 29. Juni in der Münchner Olympiahalle stattfand. «Damals war ich 22 Jahre alt. Ich war sehr unschuldig und unerfahren.»