Queen-Sänger Adam Lambert: «Ich denke oft an Freddie Mercury»

Die britische Rockband Queen zieht momentan mit ihrer «Rhapsody Arena Tour» durch Europa. In Deutschland machten die Kultrocker in Berlin, Köln und zuletzt in München Halt. Am vergangenen Mittwoch (29. Juni) spielten Gitarrist Brian May (74), Schlagzeuger Roger Taylor (72) und Frontmann Adam Lambert (40) vor einer ausverkauften Olympiahalle - mit Hits wie «Somebody To Love» oder «We Are the Champions» heizten sie dem Publikum ordentlich ein.