Queen war angeblich froh, dass Meghan nicht zu Philips Beerdigung kam

«Gott sei Dank kommt Meghan nicht»

In seinem Buch «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors», das am 21. Juli erscheinen soll, schreibt Tom Bower (75) laut übereinstimmender Medienberichte jetzt auch über den Tag der Trauerfeier. «Gott sei Dank kommt Meghan nicht», soll Queen Elizabeth II. laut Bower gegenüber Bediensteten angeblich vor der Beerdigung gesagt haben. Davon berichten unter anderem die britische Boulevardzeitung «The Sun» und die Tageszeitung «Daily Telegraph».