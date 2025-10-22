Queens of the Stone Age müssen Berlin-Konzert kurzfristig absagen

Die Information erreichte die Musiker offenbar viel zu spät. «Der Konzertveranstalter hat es verpatzt, uns zu sagen, dass das Theater des Westens nicht dazu in der Lage ist, die ‹Alive In The Catacombs›–Show wie beabsichtigt durchzuführen», schreiben Queens of the Stone Age in ihrem Statement. Man sei mit dieser Neuigkeit «in solch einem späten Stadium überrascht» worden, dass eine kurzfristige Verlegung an einen anderen Ort unmöglich war.