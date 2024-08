Queer, Gender, Pride: Das steckt hinter diesen Begriffen

CSD

Im Pride–Monat Juni erinnert der CSD an die Stonewall–Aufstände von 1969 in der New Yorker Christopher Street. Diese Aufstände waren ein wichtiger Wendepunkt für die LGBTQIA+–Bewegung gegen Diskriminierung und Gewalt. Der Name CSD (Christopher Street Day) wird in Deutschland, Teilen Österreichs und der Schweiz verwendet.