Quentin Tarantino ist ein Fan vom Kinoflop «Joker: Folie à Deux»

«Eine der besten Leistungen, die ich je in meinem Leben gesehen habe»

Tarantino erklärte dem Bericht zufolge zudem, «Joker: Folie à Deux»–Hauptdarsteller Joaquin Phoenix (50) habe «eine der besten Leistungen erbracht, die ich je in meinem Leben gesehen habe». Der Film sei die Version von «Natural Born Killers» (1994), die er sich «erträumt hätte», so der Regisseur. Tarantinos ursprüngliches Drehbuch für den von Oliver Stone (78) inszenierten Film wurde in den 1990er Jahren drastisch umgeschrieben.