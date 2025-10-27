Quentin Tarantino übernimmt seine grösste Filmrolle seit 30 Jahren

Tarantino zwischen Abschied und Neuanfang

Tarantino ist bekannt dafür, in vielen seiner eigenen Filme kleine Auftritte zu haben – zuletzt in «Once Upon a Time in Hollywood» (2019) oder als Erzähler der Serie «Super Pumped» (2022). Dass er nun eine grössere Schauspielrolle übernimmt, überrascht: Der «Pulp Fiction»– und «Django Unchained»–Regisseur hatte ursprünglich mit «The Movie Critic» seinen zehnten und letzten Film angekündigt, das Projekt jedoch gestoppt.