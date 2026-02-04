Quiche mit cremiger Lauch-Käse-Füllung

Diese Lauch–Käse–Quiche verbindet Genuss mit Stil. Der knusprige Boden und die aromatische Füllung sorgen für einen vollen Geschmack, während die hübsche Oberfläche mit Lauchringen Lust auf jeden Bissen macht.
Zutaten (für eine Quiche)
Für den Mürbeteig:
250 g Mehl (Type 405)
125 g kalte Butter
1 Ei
1/2 TL Salz
2–3 EL eiskaltes Wasser
Für die Füllung:
3 Stangen Lauch (ca. 500 g)
200 g geriebener Gruyère
100 g geriebener Emmentaler
3 Eier
200 ml Sahne
100 ml Milch
1 EL Butter
Frisch geriebene Muskatnuss
Meersalz und schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Quicheform (26 cm), Nudelholz, Rührschüssel, Pfanne, Schneebesen, Backpapier, Backbohnen, Frischhaltefolie
Zubereitung (90 Minuten)
1. Für den Teig das Mehl mit dem Salz vermischen und die kalte Butter in kleinen Würfeln einarbeiten, bis eine krümelige Konsistenz entsteht. Das Ei und das eiskalte Wasser hinzufügen, alles zügig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten kühlen.
2. Den Lauch waschen, das dunkle Grün entfernen und die hellen Stangen in etwa 1 cm dicke Ringe schneiden. Dabei einige besonders schöne Ringe für die Dekoration beiseitelegen. Die Butter in einer Pfanne schmelzen und den Lauch darin bei mittlerer Hitze etwa 8 Minuten dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
3. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Den gekühlten Teig ausrollen und in die gefettete Form legen. Den Boden mehrfach einstechen, mit Backpapier belegen und mit Backbohnen beschweren. 15 Minuten blindbacken.
4. Die Eier mit Sahne und Milch verquirlen und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. Den gedünsteten Lauch auf dem vorgebackenen Boden verteilen und die Hälfte des Käses darüberstreuen. Die Eiermasse hinzugeben.
5. Den restlichen Käse gleichmässig auf der Oberfläche verteilen und die reservierten Lauchringe dekorativ darauf platzieren, sodass sie leicht in den Käse einsinken. Die Quiche etwa 35–40 Minuten goldbraun backen. Vor dem Anschneiden 10 Minuten ruhen lassen.
Anrichtetipps
Die Quiche auf einem rustikalen Holzbrett servieren. Die einzelnen Stücke mit einem scharfen Messer schneiden, damit die dekorative Oberfläche erhalten bleibt. Als Beilage bietet sich ein Feldsalat mit Walnussdressing an.
Getränkeempfehlung
Ein trockener Weissburgunder harmoniert wunderbar mit dem würzigen Käse.
Eine Apfel–Thymian–Schorle erfrischt und setzt einen aromatischen Akzent zur herzhaften Quiche.
Rezeptvariationen
Für eine kräftigere Note können Speckwürfel mit dem Lauch angebraten werden.
Statt Gruyère lässt sich auch Comté oder Bergkäse verwenden.
Getrocknete Tomaten in der Füllung sorgen für mediterrane Akzente.