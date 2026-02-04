Schweizer Illustrierte Logo

  3. Quiche mit cremiger Lauch-Käse-Füllung
Schlicht, aber köstlich

Quiche mit cremiger Lauch-Käse-Füllung

Knuspriger Boden und eine cremige Füllung aus würzigem Käse und Lauch: Diese Quiche überzeugt mit einem intensiven, aber perfekt ausbalancierten Geschmack. Ein Muss für alle Geniesser.

Käse-Lauch-Quiche: Ein Gericht für alle, die die deftige Küche lieben.
Käse-Lauch-Quiche: Ein Gericht für alle, die die deftige Küche lieben. Lena_Zajchikova / iStock via Getty Images

Diese Lauch–Käse–Quiche verbindet Genuss mit Stil. Der knusprige Boden und die aromatische Füllung sorgen für einen vollen Geschmack, während die hübsche Oberfläche mit Lauchringen Lust auf jeden Bissen macht.

Zutaten (für eine Quiche)

Für den Mürbeteig:

250 g Mehl (Type 405)

125 g kalte Butter

1 Ei

1/2 TL Salz

2–3 EL eiskaltes Wasser

Für die Füllung:

3 Stangen Lauch (ca. 500 g)

200 g geriebener Gruyère

100 g geriebener Emmentaler

3 Eier

200 ml Sahne

100 ml Milch

1 EL Butter

Frisch geriebene Muskatnuss

Meersalz und schwarzer Pfeffer

Kochutensilien: Quicheform (26 cm), Nudelholz, Rührschüssel, Pfanne, Schneebesen, Backpapier, Backbohnen, Frischhaltefolie

Zubereitung (90 Minuten)

1. Für den Teig das Mehl mit dem Salz vermischen und die kalte Butter in kleinen Würfeln einarbeiten, bis eine krümelige Konsistenz entsteht. Das Ei und das eiskalte Wasser hinzufügen, alles zügig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten kühlen.

2. Den Lauch waschen, das dunkle Grün entfernen und die hellen Stangen in etwa 1 cm dicke Ringe schneiden. Dabei einige besonders schöne Ringe für die Dekoration beiseitelegen. Die Butter in einer Pfanne schmelzen und den Lauch darin bei mittlerer Hitze etwa 8 Minuten dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Den gekühlten Teig ausrollen und in die gefettete Form legen. Den Boden mehrfach einstechen, mit Backpapier belegen und mit Backbohnen beschweren. 15 Minuten blindbacken.

4. Die Eier mit Sahne und Milch verquirlen und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. Den gedünsteten Lauch auf dem vorgebackenen Boden verteilen und die Hälfte des Käses darüberstreuen. Die Eiermasse hinzugeben.

5. Den restlichen Käse gleichmässig auf der Oberfläche verteilen und die reservierten Lauchringe dekorativ darauf platzieren, sodass sie leicht in den Käse einsinken. Die Quiche etwa 35–40 Minuten goldbraun backen. Vor dem Anschneiden 10 Minuten ruhen lassen.

Anrichtetipps

Die Quiche auf einem rustikalen Holzbrett servieren. Die einzelnen Stücke mit einem scharfen Messer schneiden, damit die dekorative Oberfläche erhalten bleibt. Als Beilage bietet sich ein Feldsalat mit Walnussdressing an.

Getränkeempfehlung

Ein trockener Weissburgunder harmoniert wunderbar mit dem würzigen Käse.

Eine Apfel–Thymian–Schorle erfrischt und setzt einen aromatischen Akzent zur herzhaften Quiche.

Rezeptvariationen

Für eine kräftigere Note können Speckwürfel mit dem Lauch angebraten werden.

Statt Gruyère lässt sich auch Comté oder Bergkäse verwenden.

Getrocknete Tomaten in der Füllung sorgen für mediterrane Akzente.

Von SpotOn vor 24 Minuten
#Quiche
#Rezept
#Lauch