Quincy Jones in intimer Zeremonie beigesetzt

Zahlreiche Stars hatten dem Musiker nach seinem Tod in den sozialen Medien kondoliert. Darunter waren etwa Lionel Richie (75), Elton John (77), Dr. Dre (59), Lenny Kravitz (60), Kelly Rowland (43), Will Smith (56) oder David Guetta (57). Die Late–Night–Show «Saturday Night Live», die Jones 1990 moderiert hatte, würdigte ihn am Abend vor seiner Beerdigung ebenfalls mit einem Gedenkfoto am Ende der Sendung.