Quitten: Alles Wissenswerte rund um das Saisonobst

Die Quitten haben ihren Ursprung im Kaukasus – dort wurden sie schon vor über 6.000 Jahren angebaut. Auch die Griechen fanden an der Frucht Gefallen und bauten Quitten erstmals um 600 v. Chr. an. Doch erst die Römer brachten den «Wollapfel», wie sie ihn nannten, nach Nordeuropa. Heute sind die meisten Anbaugebiete in Europa und Asien.