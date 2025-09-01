Quizshow-Debüt: Das guckt sich Steffen Hallaschka von Günther Jauch ab

RTL haben Sie verraten, dass Sie gerne auch mal Besserwisser sind, bei den Royals jedoch blank sind. In welchen Themen sind Sie Experte, in welchen nicht?

Hallaschka: Wenn es um Spielfilme, Serien und Schauspielerinnen und Schauspieler geht, habe ich grosse Defizite. Ich gucke zwar vieles, merke mir aber selten Namen und Gesichter. Ich kompensiere das aber dadurch, dass ich abseitige Details abspeichere, die andere schnell vergessen. Dadurch, dass ich als Moderator jede Woche neu dazulernen darf, bin ich in der Breite der Themen ganz gut aufgestellt. Ich bin also «Allrounder» und konnte mich als Quizshow–Kandidat bisher ganz gut darauf verlassen.