Quoten: Deutsche Handballer schlagen erneut das Dschungelcamp

TV–Dschungel punktet beim jüngeren Publikum

In der wichtigen jüngeren Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen konnte sich «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» zwar auch nicht an die Spitze setzen, schnitt im Vergleich jedoch besser ab. Die Handball–EM fuhr auch hier mit einem Marktanteil von 42,1 Prozent und einer Sehbeteiligung von gerundet 1,56 Millionen Zuschauenden den Sieg ein. Dahinter landete der Dschungel auf der Zwei mit 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 33,6 Prozent. Auf den weiteren Plätzen landeten in dieser Reihenfolge «heute», die Vorberichterstattung zum Handballspiel und die «Tagesschau». Erst auf Platz neun war bei den Jüngeren die «Die Toten von Salzburg»–Ausgabe zu finden, mit einem Anteil von nur noch 8,2 Prozent und nicht ganz 0,4 Millionen Menschen.