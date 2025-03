Quoten-Duell: Stefan Raab und Bully dürfen feiern

Geschlagen geben mussten sich Stefan Raab und Michael «Bully» Herbig aber auch diesmal dem internen Herausforderer: Kandidat Konstantin gewann die Spieleshow (auch auf RTL+) am Samstagabend. Raab und Bully gaben nach zwölf Spielrunden mit Aussenspielen, Quizrunden und Geschicklichkeitscompetitions die Siegprämie von 250.000 Euro an den 26–jährigen Physiker aus Berlin ab. Die Show wurde von Elton (53) moderiert und von Frank «Buschi» Buschmann (60) kommentiert. In der ersten Ausgabe der Sendung Ende Dezember konnte sich auch schon der Berliner Arzt Marc gegen Stefan Raab und Michael «Bully» Herbig durchsetzen.