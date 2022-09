R. Kelly wegen Kinderpornografie verurteilt

Erneutes Urteil gegen R. Kelly (55): Der ehemalige R&B-Star ist in einem Prozess in Chicago in sechs von 13 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter CNN. Demnach wurde er für schuldig befunden, Kinderpornografie angefertigt und Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben. Vom Vorwurf der Behinderung der Justiz wurde er hingegen freigesprochen. Zwei Mitarbeiter von Kelly, die ebenfalls angeklagt waren, wurden in allen Anklagepunkten freigesprochen.