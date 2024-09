«Raab ein Denkmal»: Für ProSieben sind Joko und Klaas die Zukunft

ProSieben–Chef schwärmt von Joko und Klaas

Wie im Interview mit dem Medienmanager deutlich wird, meint er mit «Zukunft» unter anderem das Moderatoren–Duo Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer–Umlauf (40). «Was Joko und Klaas und ihre Produktionsfirma, die Florida, immer wieder an Impulsen und verrückten Ideen liefern, ist für mich einmalig. Natürlich sehen wir, dass es bei dem riesigen Angebot an Entertainment–Inhalten schwieriger wird, die Massen zu begeistern. Aber wir haben immer wieder bewiesen, dass es noch funktioniert, mehrere Generationen bei einer Show vor dem Bildschirm zu versammeln», schwärmt Hiller. «Die Superduper Show» mit Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) wird in diesem Zusammenhang ebenfalls genannt.