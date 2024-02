Radio Doria: Band von Jan Josef Liefers verkündet Abschiedstour

Das sind die Tour–Termine

Die «Finale Grande Tour 2024» umfasst insgesamt drei Termine. Auftakt ist am 20. November um 19:30 Uhr im Admiralspalast in Berlin. Am 29. November geht es in der Alten Oper in Erfurt weiter, ehe am 6. Dezember auf der Moya Kulturbühne Rostock das grosse Finale stattfindet. Ein exklusiver Presale für die Tickets startet am kommenden Freitag, 23. Februar über Eventim. Der allgemeine Vorverkauf ist ab Montag, 26. Februar.