Radiohead knacken Metallica-Rekord in Londoner O2-Arena

Live–Comeback nach sieben Jahren

Radiohead hatten Anfang September ihre ersten Konzerte seit sieben Jahren angekündigt. In fünf Städten spielen sie jeweils vier Shows. Anfang November startete ihre Tour in Madrid, es folgten Auftritte in Bologna und in London. Als nächstes stehen sie in Kopenhagen auf der Bühne. Am 8., 9., 11. und 12. Dezember können Fans sie in der Uber Arena in Berlin erleben. Die Tickets für alle Shows sind restlos ausverkauft.