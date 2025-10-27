Radiohead: Thom Yorke erklärt die lange Bandpause

Ausserdem habe er die Auszeit gebraucht, da er sich «nicht wirklich Zeit zum Trauern genommen hatte». Im Dezember war die Fotografin und Yorkes erste Ehefrau Rachel Owen (1968–2016) mit 48 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. 23 Jahre waren sie zusammen, sie bekamen zwei Kinder: Sohn Noah und Tochter Agnes. Musik habe ihm geholfen, die Trauer zu verarbeiten. «Ich brauchte etwas, an dem ich mich festhalten konnte», sagte Yorke, der seit 2020 mit Dajana Roncione (41) verheiratet ist. Dennoch sei es auch schmerzhaft gewesen. «Die Musik tat weh, weil man ein Trauma durchlebt.»