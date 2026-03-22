Rafael van der Vaart feiert 10. Jahrestag mit seiner Estavana

Das Paar zeigt sein privates Glück immer mal wieder. Im Februar gratulierte Estavana Polman ihm zu seinem 43. mit einem innigen Pärchenbild, auf dem er sie auf die Wange küsst und sie in die Kamera strahlt: «Alles Gute zum Geburtstag Schatz.» Zu Weihnachten und Neujahr postete sie Bilder ihrer Patchworkfamilie – mit Rafael, der gemeinsamen Tochter und Damian (19), seinem Sohn aus seiner Ehe mit Sylvie Meis (47).