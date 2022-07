Rage Against the Machine: Nur ein Deutschland-Konzert angekündigt

Musikalisch besinnt sich die Band auf der gestarteten Tour offenbar auf Altbewährtes und verzichtet auf Experimente. In dem 16 Lieder umfassenden Set spielten sie ausschliesslich alte Hits, darunter Klassiker wie «Bombtrack», «Killing In The Name», «Testify», «Bulls On Parade» oder «Wake Up». Die Tour führt de la Rocha und Co. auch nach Europa. In Deutschland spielt RATM am 3. September in Hannover. Österreich (13.09., Wien) und die Schweiz (05.09., Zürich) stehen ebenso auf dem Terminplan.