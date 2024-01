Rainer Hunold hört als «Der Staatsanwalt» auf

Hunold ist eng mit dem ZDF verbunden

Hunold spielte seit 2005 die Rolle des Wiesbadener Oberstaatsanwalts Bernd Reuther. Die Serie begeistert am Freitagabend regelmässig Millionen Zuschauer. Hunolds Schauspielkarriere ist eng mit dem Mainzer Sender verbunden. Er spielte unter anderem die Hauptrollen in den beliebten ZDF–Serien «Ein Fall für Zwei» (1988–1997) und «Wie Pech und Schwefel» (1994–1997). Zwischen 1980 und 1986 wirkte er in verschiedenen Rollen in der Krimiserie «Der Alte» mit. Auch in «Die Schwarzwaldklinik» (1985–1986) oder auf dem «Traumschiff» (1983) war er zu sehen.