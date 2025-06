Rainer Langhans: Sein letzter Wunsch gilt Uschi Obermaier

Den Bruch datiert Langhans auf das Jahr 2007 zurück. «Da hat mich Uschi am Telefon so angeschrien, dass ich das heute noch im Ohr habe», erinnert er sich schmerzhaft. Das Anliegen der heute 78–jährigen Obermaier laut Langhans: «Sie warf mir vor, dass ich ein anderes Leben führe als sie. Bei unserem letzten Treffen in München im Herbst 2022 sagte sie zu mir: ‹Du bist ein Macho. Du tust nicht, was ich sage.›»