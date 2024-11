Ralf Dümmel sucht für neue TV-Show Teilnehmer und ihre Ideen

Ralf Dümmel (57) macht sich gewissermassen selbstständig: Der «Höhle der Löwen»–Investor will in einer neuen Show Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei helfen, ihre Ideen oder Produkte «zur Erfolgsgeschichte zu machen». Auf Instagram kündigt Dümmel am Freitagabend (15. November) an: «Ich plane ein neues TV–Format, was es in der Form noch nie gegeben hat.»