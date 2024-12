Ralf Moeller bestätigt: «Gladiator»-Star hat einen 18-jährigen Sohn

Auf zwei Töchter folgte ein Sohn

Bislang war davon ausgegangen worden, dass Moeller zweifacher Vater ist. Mit seiner ehemaligen Partnerin Anette, von der er sich 2013 nach 23 Ehejahren trennte, hat er die beiden Töchter Laura (34) und Jacqueline (27). Im Gegensatz zu Leon waren die beiden schon seit ihrer frühen Kindheit bei Veranstaltungen an der Seite ihres berühmten Vaters zu sehen. Etwa im Jahr 2000, also Moeller durch seine Rolle in Ridley Scotts «Gladiator» zunehmend in Hollywood Fuss fasste.