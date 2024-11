Ralf Moeller: «Gladiator II» macht ihn «ein wenig melancholisch»

Viele Kontakte und leichte Melancholie

Dass Ridley Scott fast 25 Jahre später und nun mit 86 Jahren erneut ins Kolosseum bittet, freut Moeller: «Der Gladiator hat auch heute noch eine Faszination und Ridley Scott ist ein Genie – also gut, dass der Film–Mythos so am Leben gehalten wird.» Da Moeller im ersten Teil «leider [...] in den Gladiatoren–Himmel gekommen» ist, wie er seinen Heldentod gegenüber spot on news nun bezeichnete, werde er angesichts der Rückkehr ins antike Rom ohne seine Figur Hagen «aber ein wenig melancholisch».