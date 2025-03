Ralf Schumacher äussert sich zu Vettels Statement über sein Outing

Ex–Rennfahrer Ralf Schumacher (49) hat sich auf Instagram zu einem Interview von Sebastian Vettel (37) geäussert, in dem dieser über die vermeintliche Schwierigkeit, sich in der Formel–1–Welt als homosexuell zu outen, gesprochen hatte. In seinem Post stellte Schumacher klar, dass sein eigenes Outing «kein Problem» gewesen sei: «Ich wurde von der gesamten F1 unterstützt», schreibt er.