Ralf Schumacher bestätigt Verlobung

Die Familie wächst – auf vier Pfoten

Dass Schumacher und Bousquet–Cassagne längst eine gemeinsame Zukunft aufbauen, ist ihren Followern schon länger klar. Erst im November verkündete das Paar auf Instagram, dass ein neuer Hund bei ihnen eingezogen ist. Der weisse Welpe hört auf den Namen Georges und leistet nun Hündin Lilly Gesellschaft. «Mit Georges' Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann», schrieb Bousquet–Cassagne damals in seinem Instagram–Post.