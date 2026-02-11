Ralf Schumacher bestätigt Verlobung

Die Gerüchte hatten sich seit längerem verdichtet, nun ist es offiziell: Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet–Cassagne (36) werden heiraten. Der ehemalige Formel–1–Pilot liess seine Hochzeitspläne über Instagram bestätigen.
In dem Statement heisst es: «Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet–Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche.» Zu weiteren persönlichen Details wolle sich das Paar nicht äussern und bitte «um Respekt für ihre Privatsphäre».
Liebe, die in Monaco begann
Die Liebesgeschichte der beiden reicht weit zurück. Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann in Monaco. Seit 2022 sind sie ein Paar. Im Juli 2024 ging Schumacher den Schritt an die Öffentlichkeit – verbunden mit seinem Coming–out. Seitdem zeigen sich die beiden regelmässig auf Social Media und lassen ihre Follower an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben.
Unter dem Instagram–Beitrag zur Verlobung sammelten sich zahlreiche positive Reaktionen. Fans und Wegbegleiter gratulierten dem Paar herzlich und wünschten ihm alles Gute für die gemeinsame Zukunft. Viele zeigten sich bereits gespannt auf den grossen Tag.
Die Familie wächst – auf vier Pfoten
Dass Schumacher und Bousquet–Cassagne längst eine gemeinsame Zukunft aufbauen, ist ihren Followern schon länger klar. Erst im November verkündete das Paar auf Instagram, dass ein neuer Hund bei ihnen eingezogen ist. Der weisse Welpe hört auf den Namen Georges und leistet nun Hündin Lilly Gesellschaft. «Mit Georges' Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann», schrieb Bousquet–Cassagne damals in seinem Instagram–Post.
Der französische Geschäftsmann zeigte sich begeistert von dem neuen Familienmitglied: «Er ist schon lebhaft und intelligent und so süss.» Auf den veröffentlichten Fotos waren sowohl Bousquet–Cassagne als auch der ehemalige Formel–1–Pilot mit dem weissen Vierbeiner zu sehen.