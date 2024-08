Ralf Schumacher reagiert auf Cora-Interview: «So viele Lügen»

Dem «Spiegel» gab Cora Schumacher allerdings am Freitag, dem 16. August, ein ausführliches Interview, in dem sie auch über ihre Gefühlslage sprach. Sie fühle sich genötigt, ihr Bild in der Öffentlichkeit zu korrigieren und habe «wie der Rest von Deutschland» durch die Medien von der Neuigkeit erfahren.