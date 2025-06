Ralf Schumacher: Sohn David gratuliert seinem Vater zum 50. Geburtstag

Rennfahrer David Schumacher (23) hat bei Instagram seinem Vater Ralf zum Geburtstag am 30. Juni gratuliert. «Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag an den Mann, der immer mein Held, mein Wegweiser und alles andere war, was möglich ist», schrieb er auf Englisch zu einem gemeinsamen Foto. Auf dem Bild strahlen die beiden Arm in Arm in die Kamera und halten dabei ein Weinglas in der Hand.